Une recette de Sonia Ezgulian, cuisinière et auteure, elle se consacre désormais à la gourmandise nomade et à la transmission culinaire.

Artichauts Camus © AFP

« Feuille à feuille Moi j’effeuille Béchamel, Vinaigrette …"

Ainsi commencent les paroles des Artichauts de Dani.

La chanteuse iconique a repensé à ce titre écrit par Frédéric Botton en découvrant la photographie d’un bel artichaut, glissée dans notre livre Vivre(s)… et a souhaité intégrer la chanson dans son nouvel album « Horizons dorés ».

Et à mon tour, j’ai mitonné une recette pour l’artiste.

Pour 4 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 50 minutes

4 gros artichauts Camus ou Imperial Star

1 c. à café de graines de sarrasin

Pour la vinaigrette

1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne

1 trait de vinaigre de Banyuls

3 c. à soupe d’huile d’arachide

2 filets d’anchois au sel de Collioure

2 cébettes

Pour la béchamel au comté

50 cl de lait

40 g de beurre

40 g de farine

30 g de comté râpé

Sel fin et poivre du moulin

Plongez les artichauts, tête en bas, dans une casserole d’eau bouillante salée. Laissez-les cuire 35/ 40 minutes puis égouttez-les.

Avec un couteau d’office, détachez délicatement la pointe de feuilles et le cœur d’artichaut en laissant autour de ce dernier quelques feuilles en corolle. Préparez la béchamel : dans une petite casserole, faites fondre le beurre. Ajoutez la farine, laissez cuire 1 minute en remuant sans cesse. Versez le lait froid et poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes. Assaisonnez de sel et de poivre. Dès que la béchamel épaissit, retirez-la du feu, incorporez le fromage et mélangez vivement. Versez la béchamel sur les cœurs d’artichauts. Enfournez 10 minutes à 230°C.

Pendant ce temps, confectionnez la vinaigrette : mélangez la moutarde, l’anchois finement haché, du sel, du poivre et le vinaigre. Versez l’huile en fin filet sans cesser de fouetter à la fourchette. Quand la sauce est bien épaisse, incorporez les cébettes finement ciselées.

Servez à chaque convive, un dôme de feuilles d’artichauts avec de la vinaigrette dans un bol ainsi qu’un fond d’artichaut parsemé de graines de sarrasin torréfiées à sec. "