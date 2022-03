Une recette de Céline Chung, Fondatrice des restaurants Bao Family et auteure de « Bao Family »

Baozi pas à pas © Grégoire Kalt

Ingrédients pour 15 bao environ

500 g de farine T65

5 g de levure boulangère instantanée

1 c à c de levure chimique

1 c à c de sel

75 g de sucre

250 g d'eau tiède

3 cl de sauce d'huitre

sel

La pâte

A la main

Mettez tous les ingrédients secs, sauf la levure, dans un grand bol. Dans un autre bol, ajoutez de l’eau tiède à la levure instantanée et mélangez. Versez le mélange eau-levure sur les ingrédients secs. Mélangez doucement en mouvements circulaires à partir du centre, à l’aide d’une paire de baguettes, rassemblez lentement les ingrédients humides et secs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus humides au toucher et qu’ils forment une grosse boule de pâte, non lisse mais qui se tient.

Enlevez l’excédent de pâte sur les baguettes et ajoutez-le au mélange. Placez la pâte sur une surface plane et propre. Utilisez les paumes de vos mains pour pétrir la pâte, en incorporant l’excédent de farine dans le bol. Si après 1 min de pétrissage, la boule est collante, saupoudrez légèrement de farine pendant le pétrissage. Si la pâte reste molle, mouillez vos mains et continuez à pétrir jusqu’à ce que la pâte ne soit plus sèche.

Continuez de pétrir la pâte pendant 8 à 10 min, jusqu’à ce que la surface soit lisse et que la pâte soit élastique (lorsque vous enfoncez un doigt dans la pâte, elle reprend sa forme d’origine).

Au mixeur électrique

Mettez tous les ingrédients dans le bol du robot muni du crochet. Mélangez à vitesse lente pendant 10 min. Vérifiez l’élasticité de la pâte ainsi que sa texture : elle doit être lisse. Continuez à mélanger pendant encore 1 à 2 min si nécessaire.

Laissez lever la pâte

Retirez la pâte du bol du robot et placez-la dans un grand bol recouvert de film alimentaire, ou d’un torchon légèrement humide et propre. Laissez reposer la pâte dans un endroit chaud jusqu’à ce qu’elle double de volume. Le temps peut varier en fonction des conditions dans votre cuisine.

À 35 °C avec un peu d’humidité, cela peut prendre 15 à 20 min ; à 21 °C avec un air sec, cela peut prendre beaucoup plus de temps. Utilisez la taille de la pâte comme guide, plutôt que le temps.

Dégazez la pâte

Sortez la pâte de son récipient et placez-la sur une surface légèrement farinée. Pétrissez la pâte, en veillant à éliminer les grosses poches d’air. Au fur et à mesure du pétrissage, vous constaterez peut-être que cela devient plus facile à mesure que les bulles d’air deviennent plus petites et uniformément réparties dans toute la pâte.

Si vous coupez la pâte et que vous voyez beaucoup de bulles, continuez à pétrir jusqu’à ce qu’elles soient à peine visibles à l’œil nu.

Portionnez la pâte

Coupez le pâton en deux et roulez-les en bûche sur la circonférence d’un abricot. À l’aide d’un emporte-pièce ou d’un couteau à lame droite, coupez la pâte en morceaux de 50 g. Saupoudrez légèrement de farine les différents pâtons et déplacez les morceaux pour qu’ils soient légèrement enrobés de farine.

Utilisez seulement assez de farine pour que les morceaux ne collent pas les uns aux autres ou à la surface de travail, car utiliser trop de farine enlèvera une partie de l’éclat de la pâte une fois cuite à la vapeur. Prenez chaque morceau de pâte et aplatissez-le avec la base de sa main, le côté le moins attrayant vers le haut.

Etalez des cercles

Placez le rouleau en bois sous la base de sa main dominante. Démarrez à partir du bas du cercle de pâte et étalez en remontant avec une pression moyenne, presque jusqu’au centre de la pâte. Puis revenez vers vous.

Avec son autre main, faites pivoter la pâte d’environ 30 degrés et répétez. Continuez à tourner et à rouler jusqu’à avoir fait tout le tour du cercle. Le centre de la pâte doit avoir un léger monticule – l’épaisseur aide à empêcher le baozi de couler et équilibre la quantité de pâte autour de la garniture. Les bords de la pâte doivent être plus fins pour qu’il n’y ait pas trop d’accumulation de pâte en haut du baozi après le pliage. Vous pouvez faire un deuxième tour autour du cercle pour égaliser la forme et l’épaisseur. En général, plus le remplissage est difficile ou lâche, plus le cercle doit être grand.

Ajoutez la farce et assemblez

Placez un cercle de pâte dans la paume de sa main. À l’aide d’une cuillère, ajoutez 35 à 40 g de farce au centre de la pâte et faites un creux avec votre main pour que la pâte et la farce soient bien calées à l’intérieur. Avec l’index et le pouce de votre autre main, faites une forme de « pincement » pointée vers le bas. Faites un pli le long du bord du cercle de pâte et pincez doucement. Répétez le processus en gardant le même sens de rotation.

Il faut pincer à chaque fois avec une main, et tournez lentement la base de la pâte avec son autre main. Vous pouvez utiliser le pouce de la main qui tient le baozi pour repousser la garniture vers l’intérieur si elle commence à s’échapper. Continuez jusqu’à ce que le trou qui laisse voir la farce devienne de plus en plus petit, et jusqu’à ce que le baozi soit complètement scellé. Si vous devez pincer l’embout à plusieurs reprises pour assurer l’étanchéité, faites-le, afin d’éviter que le baozi n’explose pendant la cuisson.

Placez chaque baozi dans le panier-vapeur ou la plaque du four tapissée de papier sulfurisé, en laissant au moins 3 cm d’espace entre chaque baozi pour leur permettre de pousser.

Laissez pousser le baozi

La pâte à baozi devra pousser une fois de plus avant la cuisson. Tout comme la première fois, le temps dépendra de la température et de l’humidité de la pièce.

Où et comment le laisser pousser ? Dans un four avec une humidité de 100 % à 37 °C et pendant 5 min. Dans un panier-vapeur où vous les ferez cuire couverts, posés sur de l’eau chaude (sans feu dessous) pendant 10 à 15 min. Dans un four normal. Préchauffez à la température la plus basse, éteignez le four et laissez la porte entrouverte. Après 5 min, l’air à l’intérieur du four doit être tiède lorsqu’on met sa main. Placez les baozi à l’intérieur et laissez reposer 5 min avec la porte du four encore ouverte.

Il faut obtenir une pâte moins dense qu’après avoir fini d’assembler le baozi, et douce au toucher. En termes de taille, ils doivent devenir légèrement plus gros. Les erreurs à éviter au moment de cette étape. Faire pousser la pâte dans un espace avec circulation d’air. Cela entraînera le séchage et la fissuration de la surface à mesure que la pâte pousse. Trop de temps de pousse, et donc trop de fermentation. Cela fera perdre sa forme au baozi et même s’ouvrir une fois qu’il est cuit.

Faites cuire à la vapeur

Si vous choisissez de cuire à la vapeur dans des paniers en bambou, mettez soigneusement les baozi en place avant d’allumer le feu pour éviter de se brûler avec la vapeur. Si vous faites cuire à la vapeur dans un four, réglez le four à 100 °C à pleine humidité. Faites cuire à la vapeur pendant 12 min pour des baozi avec une garniture précuite et 15 min si la garniture est crue. Éteignez le feu et laissez reposer 2 min avant d’ouvrir le couvercle du panier vapeur ou la porte du four.

Bon appétit !

Cette recette est extraite de "Bao Family", la cuisine chinoise entre tradition et modernité de Céline Chung et toute son équipe, Photographies de Grégoire Kalt, Stylisme d’Agathe Hernandez chez Hachette Cuisine.