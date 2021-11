Une recette d'Andrée Zana Murat, extraite de son livre "Le Livre de cuisine 1 500 recettes" aux Editions Albin Michel. Ce Belphégor est inspirée de ses souvenirs d'enfance

Belphégor, un gâteau avec des pommes et des oranges © Getty

Tu nous fais un gâteau pour le feuilleton !

C'est vendredi soir, il y a quelques années. Pour rien au monde on aurait raté "Belphégor", le feuilleton hebdomadaire des fins de semaine d'hiver. Alors pour rajouter au plaisir de ce rendez-vous, ma mère nous concoctait une gâterie avec ce qu'elle trouvait. Quelques fruits, pommes, poires, selon, et de quoi les amalgamer, un peu de farine, des œufs, un parfum de citron ou d'orange… Ainsi est né le Belphégor.

Cuisson : 30 min

5 pommes

1 zeste de citron ou d'orange

3 œufs

5 cuil. à soupe de sucre en poudre ou de cassonade

5 cuil. à soupe de farine

1/2 sachet de levure chimique

1 ou 2 cuil. à soupe de rhum (facultatif)

4 cuil. à soupe d'huile d'arachide ou d’olive ou de beurre

1 pincée de sel

Sucre glace (décoration)

Préchauffer le four à 180°C (th. 6).

Mélanger tous les ingrédients dans l'ordre où ils sont cités. Les pommes ajoutées en fin auront été épluchées et coupées en fines lamelles.

Huiler (ou beurrer) un moule à tarte ou à manqué, y verser la préparation, et enfourner pour 30 min.

Une fois refroidi, poudrer irrégulièrement le gâteau de sucre glace.

Les variantes

– Les fruits. En fait, on compte 5 fruits. Mélanger au choix pommes et poires, ou l'été, abricots, pêches… Et varier les plaisirs au gré des saisons, des goûts ou de ce qu'il vous reste. Quand le fruit de base est un peu fade, penser à le réveiller d'un fruit plus acide ou goûteux.

– Les fruits secs. Pruneaux, figues ou raisins secs se marient très bien aux fruits frais. Ils seront préalablement trempés dans un liquide pour les faire gonfler.

Dans du rhum : les égoutter ou utiliser le rhum pour parfumer le gâteau.

Si l'on veut éviter l'alcool par goût ou pour pouvoir le proposer aux enfants, on les trempera dans un jus d'orange.

– la matière grasse : huile d’arachide, huile d’olive ou beurre.