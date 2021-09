Une recette d'Ariane Delmas, co-fondatrice des Marmites Volantes qui livrent quotidiennement des centaines d'élèves au déjeuner. Ils inscrivent ces livraisons dans un programme pédagogique plus global d'initiation au goût, à la découverte de nouvelles saveurs

Boulettes de légumes © Getty

Ingrédients pour 4 personnes:Pour les boulettes

120 g semoule couscous

120 g eau

100 g pois chiche cuits

1 cs concentré de tomates

1 cs huile d'olive

1/2 oignons

1 gousse d'ail

2 brins de persil

3 brins de coriandre

Paprika

Sel

Poivre

Pour la sauce

1 oignon

2 gousses d'ail

400 ml de coulis de tomates

1 cs de concentré de tomates

Feuilles de basilic

3 brins de persil

1 cs d'huile d'olive

1 cs de sucre

Sel

Poivre

Déroulé :

Laver, sécher et ciseler le persil et le basilic- Éplucher et ciseler les oignons et l'ail

Faire blondir dans un peu d'huile d'olive l'oignon ciselé

Ajouter le coulis de tomate, le concentré, l'ail, le persil, le basilic et le sucre

Laisser mijoter à feu doux

Cuire la semoule avec l'eau ou un bouillon de légumes

Mixer ensemble les ingrédients (sauf la semoule)

Ajouter la semoule à la préparation et bien mélanger

Façonner environ 12 boulettes de la taille d'un abricot

Les faire cuire à la vapeur 5min

Servir directement dans l'assiette avec la sauce tomate

Déguster avec de la semoule, du boulgour, des pâtes ou de la polenta