Une recette de Linh Nguyen, la sous chef du restaurant "Le Gabriel" a participé à la BD d'André Derainne, "Un orage par jour"

Linh Nguyen et le Bò nướng lá lốt illustré par André Deraine dans "Un orage par jour" © AD

Pour 4 personnes :

400 g de bœuf haché

200 g de porc haché

1 botte de lá lốt

5 brins de ciboule

1 brin de citronnelle

1 échalote

2 gousses d’ail

1 cuil. à café de miel

1 cuil. à soupe de nước mắm

Poivre du moulin

300 g de vermicelles de riz séchés

100 g de cacahuètes bien grillées et pillées

1 paquet de galette de riz

1 pièce de batavia

1 botte de coriandre

1 botte de menthe

1 concombre

Dans un grand bol, mettez la viande de bœuf et de porc hachée. Hachez finement l’ail, l’échalote et la citronnelle. Mettez-les dans le bol avec les viandes. Ajoutez du miel, du nước mắm et du poivre du moulin. Faites macérer la viande au moins 1 h.

Nettoyez et essuyez les feuilles de lá lốt.

Posez une boule de viande d’environ 20 g au centre de la feuille de lalot. Formez un rouleau sans trop serrer et enroulez-le dans la feuille, puis enfilez sur une brochette en métal ou en bambou.

Le charbon doit être rouge vif. Cuisez lentement les brochettes. Disposez les brochettes dans une assiette, parsemez de cacahuètes pilées.

Trempez les vermicelles dans l’eau tiède pour les assouplir pendant une dizaine de minutes.

Faites bouillir 2 litres d’eau avec 1 cuil. à café de sel, versez les vermicelles dans l’eau bouillante et laisser bouillir 3 min, égouttez. Coupez la ciboule en morceaux de 5 mm.

Faites chauffer 2 bonnes cuillères à soupe d’huile avec la ciboule pendant 2 min, la ciboule doit être cuite tout en restant verte. Puis versez le tout sur les vermicelles dans une assiette. Servez chaud.

Remarque : La viande et les vermicelles peuvent être roulés dans une galette de riz avec la salade et les herbes (batavia, menthe, coriandre) et des lamelles de concombre. Trempez le rouleau dans la sauce « mắm nêm ».

Mắm nêm

Pour 4 personnes :

10 cl de mm nêm pure

1 demi-ananas frais

5 cl eau

4 gousses d’ail

10 g de farine de tapioca

100 g de sucre

2 piments rouges frais

2 citrons verts

Coupez le demi-ananas en petits morceaux, hachez-le finement sans perdre le jus. Hachez les gousses d’ail. Dans une casserole, mélangez avec l’ananas, l’ail, le sucre, l’eau et le tapioca. Portez le tout à ébullition, ajoutez le mắm nêm en remuant sans cesse.

Coupez le feu quand la sauce est bien liée. Hachez les piments, ajoutez-les dans la sauce. Diluez la sauce avec le jus de citron vert, selon votre goût.

Servez froid