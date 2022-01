Poires caramélisées et chocolat fondu, un combo gagnant. Une recette de Greggory Cohen

Poires et chocolat © Getty

Ingrédients

160 grammes de farine

2 oeufs

60 grammes de sucre en poudre

60 grammes de sucre glace

15 centilitres de lait à température

50 grammes de beurre pommade

Un sachet de levure

Six carrés de chocolat (chocolat noir 80%)

2 poires

30 grammes de sucre

Alors ses 30 grammes de sucre faire un caramel à sec dans une poêle très chaude.

Lorsqu'il prend une belle couleur ambrée, couler le caramel sur une feuille de papier sulfurisé et le laisser refroidir, puis piler le, soit avec un robot, soit avec un mortier pour obtenir de la poudre de caramel.

Découper les poires en dés d'environ 1 cm et les enrober de poudre de caramel.

Pour la pate

Séparer les blancs des jaunes. Monter les blancs en neige avec le sucre glace.

Blanchir les jaunes en les fouettant avec le sucre en poudre, ils vont doubler de volume.

Ajouter alors la farine tamisée, le sachet de levure, le lait et le beurre. Continuer à fouetter pour homogénéiser la pâte et incorporer délicatement les blancs en neige.

Dans un moule à cake préalablement beurré et fariné, mettre une première couche de pâte à gâteau, puis la moitié des cubes de poires, les morceaux de chocolat, le reste de la pâte à cake et on termine avec les cubes de poires.

Enfourner pour 40 minutes à 165°