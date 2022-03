Une recette de Céline Chung, Fondatrice des restaurants Bao Family et auteure de « Bao Family »

Charsiu Bao © Grégoire Kalt

Pour 18 à 20 bao environ

Ingrédients

450 g échine de porc

100 g de miel

30 g de fécule de maïs

6 cl d'eau

30 g d'ail écrasé

30 g de gingembre tranché

30 g de cébette coupée grossièrement

3 cl de vin de shaoxing

20 cl de sauce de soja

15 cl de sauce hoisin

100 g de pâte de soja rouge fermenté

100 g de sucre

2 pincées de poivre blanc

Préparez la marinade en mélangeant tous les ingrédients dans un bol à l’exception du porc, du miel, de la fécule et de l’eau. Coupez le porc en deux gros morceaux et laissez-les mariner au minimum 3 h, au mieux toute une nuit.

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7). Faites rôtir le porc au four pendant 15 min, (sur une grille si possible) pour permettre un maximum de caramélisation sur la viande. Retirez délicatement du four et badigeonnez de miel. Réenfournez pour 15 à 20 min jusqu’à ce que le porc soit légèrement carbonisé sur les bords. Une fois sorti du four, laissez-le reposer, puis découpez-le en cubes d’environ 1 cm.

Versez la marinade dans une casserole, faites-la bouillir, puis laissez mijoter pendant 20 min environ. Filtrez le liquide et laissez mijoter à nouveau. Mélangez dans un bol la fécule de maïs et l’eau, puis versez le mélange à la marinade chaude. Portez à ébullition jusqu’à ce que la sauce s’épaississe. Ajoutez les cubes de porc et laissez refroidir.

Chaque bao devrait contenir 50 g de pâte et 40 g de farce. Assemblez selon les instructions de la recette pas à pas pages 86-89. Laissez reposer les bao dans un environnement chaud et humide pendant 20 min pour qu’ils puissent pousser une seconde fois (la première pousse étant celle de la pâte après formation). Faites cuire à la vapeur pendant 12 min et servez sans attendre.

Cette recette est extraite de "Bao Family", la cuisine chinoise entre tradition et modernité de Céline Chung et toute son équipe, Photographies de Grégoire Kalt, Stylisme d’Agathe Hernandez chez Hachette Cuisine.