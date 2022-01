Une recette de Mathilda Motte, extraites de son livre "Mochis" aux Editions Big In Japan

Choco-mochi façon ourson à la guimauve (Extrait de Mochis de Mathilda Motte, aux Editions Big In Japan) © Nicolas Lobbestaël

Le mochi avec sa texture fondante et élastique est très proche de la guimauve. Ici enrobé de chocolat, il offre une version végétale par rapport aux fameux oursons

Temps de préparation : 30 min | Temps de cuisson : 25 min (vapeur) ou deux fois 1 min 30 (micro-ondes)

Matériel

2 casseroles (une grande et une petite), des ciseaux, une feuille de papier sulfurisé ; pour la pâte.

Ingrédients

Pâte à mochi type daifuku (80 g de farine de riz gluant, 70 g de sucre de canne brut

140 ml d’eau)

50 g de fécule de maïs ou de tapioca

100 g de chocolat noir de couverture

Topping au choix : graines de sésame ou de courge, noix, noisettes, raisins, lamelles de gingembre confit…

Pour environ 20 choco-mochis :

Réalisez la pâte à mochi daifuku selon la recette dédiée.

Une fois la pâte cuite et déposée sur un lit de fécule, saupoudrez-la de fécule et attendez quelques minutes qu’elle refroidisse.

Coupez la pâte en cubes à l’aide de ciseaux. Trempez les côtés coupés dans la fécule pour éviter qu’ils ne collent.

Hachez le chocolat et faites-le fondre au bain-marie : sur feu vif, versez de l’eau dans la grande casserole et mettez la petite casserole dedans avec le chocolat. Lorsque l’eau se met à frémir, baissez sur feu doux, mélangez et éteignez quand le chocolat est fondu.

Déposez un cube de mochi dans le chocolat, puis retirez-le à l’aide d’une fourchette (non pas en le piquant mais en le soulevant). Déposez-le sur une feuille de papier sulfurisé. Procédez de même avec les autres cubes.

Saupoudrez les choco-mochis du topping désiré.

Ils se conservent quelques jours dans une boîte en fer munie d’un couvercle.