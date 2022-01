Une recette de Romain Gaïa, extraites du livre "Paris-Kyoto", la pâtisserie franco-japonaise, Tomo, aux Editions Big In Japan

Chocolat-soba © Anne-Claire Héraud

Le chocolat chaud franco-japonais par excellence

Pour 1 chocolat

Préparation 2 MIN | Cuisson 5 MIN

200 g de lait bio

6 g de soba cha (thé de sarrasin)

40 g de chocolat noir entre 65 % et 70 % de cacao

Porter le lait à ébullition avec le soba cha.

Couper le feu puis ajouter le chocolat coupé en morceaux.

Celui-ci ne doit pas attacher et bruler au fond de la casserole.

Lorsque le chocolat est fondu, porter à nouveau le lait jusqu’à un léger frémissement.

Conseil

Cette recette iconique de la pâtisserie Tomo est basée sur des produits sélectionnés avec précision. Un chocolat de pure origine est indispensable pour exprimer un caractère intéressant. Pour cela, le pays d’origine, voire le nom du producteur ou de l’exploitation, doivent être mentionnés. Les labels bio et équitables sont toujours un plus.

Pour le lait de vache : le bio et surtout le local sont indispensables. Les marques industrielles sont à bannir définitivement. Un lait frais non pasteurisé sera également plus expressif. En matière de boissons végétales, privilégier celles d’avoine ou d’épeautre, qui s’accordent bien avec le chocolat et le soba cha.

N’utiliser que du soba cha fabriqué au Japon ou en Bretagne. Les autres origines ou les autres produits à base de sarrasin n’ont rien à voir. La recherche et la découverte de ces produits sont la partie la plus importante et la plus satisfaisante de cette recette !

Évidemment, les matières premières utilisées feront beaucoup varier le résultat. Il faut donc adapter les pesées en fonction des produits pour arriver à la recette de vos rêves.