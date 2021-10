Une recette d'Elvira Masson, extraite de son premier ouvrage, "Dans Ma Cuisine" (Marabout)

Choux de Bruxelles halloumi © Pierre Lucet-Penato

Pour 4 personnes. Préparation 15 min / Cuisson 20 min

150 g de choux de Bruxelles

1 gousse d’ail

Quelques feuilles de trévise

Quelques feuilles de chou kale ou de cavolo nero

1 orange

150 g de halloumi

Huile d’olive

Fleur de sel

Poivre du moulin

2 c. à café d’origan séché

Ôter si besoin une petite partie du pied des choux de Bruxelles et les premières feuilles extérieures. Couper chaque chou en deux.

Peler, dégermer et presser l’ail. Prélever un peu de zeste d’orange. Faire chauffer l’ail dans une sauteuse avec 2 cuillerées d’huile d’olive. Ajouter les choux de Bruxelles. Cuire pendant 5 minutes à feu vif en mélangeant et en arrosant du jus de ½ orange. Ajouter les feuilles de trévise et de chou kale grossièrement coupées. Saler. Ajouter la ½ orange restante détaillée en tronçons triangulaires. Poursuivre la cuisson à feu moyen pendant 10 minutes environ.

Détailler le halloumi en morceaux de 1 cm d’épaisseur. Les cuire sur chaque face au four ou à la poêle dans un peu d’huile d’olive très chaude. Parsemer d’origan séché. Ajouter le halloumi à la poêlée de choux. Poivrer. Ajouter un peu de zeste d’orange.