Au micro de l'émission "Grand bien vous fasse", l'artisan boulanger Christophe Vasseur vous propose une recette simple et efficace pour réaliser un bon pain maison, sans même que vous ayez besoin d'un four adéquat. Il en profite au passage pour citer les erreurs à ne pas faire.

RECETTE - Comment réussir son pain maison tel un vrai boulanger ? © Getty / Mint Images

Ingrédients

De l'amour et de la bonne humeur : une part de vous-même qui va se ressentir dans la pâte !

1 kg de farine fraiche (sans additifs) : évitez les restes de farine qui traînent dans le placard au risque de sacrifier les ferments sauvages, l'arôme du goût, la texture…

Levain (2 g max)

700 g d'eau tiède

18 g de sel

Préparation

Pas besoin de matériel compliqué. Ce n'est pas la peine de vous acheter une machine à pain ou de mettre votre préparation dans un robot. Un simple saladier, vos mains feront l'affaire !

Pour un kilo de farine, mettre l'équivalent d'un petit pois de levain (- de 2 g) que vous aurez trouvé dans une Biocoop. C'est une pâte un peu marron.

Ajoutez de l'eau tiède (comme un bain de bébé). Vous ne devez pas vous brûler, mais ça ne doit pas être froid non plus.

Mélangez (pétrissez) le tout avec vos mains pendant 5 minutes. Dès qu'il n'y a plus de farine, laisser reposer. Couvrir avec un linge. Laisser reposer une première fois entre 50-55 minutes.

Répétez 3 fois

Puis une 4e fois avec encore un petit tour de 15 secondes.

Laissez reposer au frigo pendant 24 h.

Le lendemain, sortir la pâte pour en faire une boule.

Laissez-la lever.

Enfournez. Pour la cuisson, réglez à 240 °C. Puis coupez le four, descendez à 190-200 °C. Et, pour 1 kg de farine, vous mettez 700 g d'eau, 18 g de sel et le tout va cuire 40-45 minutes".

