Une recette d'Abdel Alaoui

Cornes de gazelle © Abdel Alaoui

Pour 8 personnes - Préparation : 40 minutes - Repos total : 3 heures - Cuisson : 15 minutes

La pâte

250 g de farine

50 g de sucre glace

1 oeuf

100 g de beurre mou

1 bouchon d’eau de fleur d’oranger

Huile pour le plan de travail

Sel

La farce

500 g d’amandes entières mondées

250 g de sucre semoule

1 pincée de poudre de cannelle

50 g de beurre mou

2 bouchons d’eau de fleur d’oranger

1 pincée de gomme arabique

1. Préparez la pâte : dans un saladier, mélangez la farine avec le sucre glace.

Ajoutez l’oeuf, le beurre et l’eau de fleur d’oranger. Travaillez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène ; pétrissez-la bien à la main en ajoutant un peu d’eau tiède petit à petit. Divisez-la en pâtons de 100 g environ et réservez-les 2 heures au frais, enveloppés de film étirable.

2. Préparez la farce : mixez finement les amandes dans un robot avec le sucre et la cannelle. Versez la poudre obtenue dans un saladier. Ajoutez le beurre, l’eau de fleur d’oranger et la gomme arabique. Lorsque le mélange est homogène, façonnez-le en petits boudins de 5 cm de longueur.Réservez-les.

3. Sortez la pâte du réfrigérateur. Huilez légèrement votre plan de travail et étalez très finement les pâtons : les abaisses doivent être presque transparentes. Plus la pâte sera fine, plus vos cornes de gazelle seront croustillantes et légères.

4. Déposez sur un côté de chaque abaisse une rangée de boudins de farce d’amande.

Rabattez la moitié de la pâte sur la farce et serrez bien autour de celle-ci à l’aide de vos doigts en formant de belles cornes et en appuyant légèrement pour souder la pâte. Découpez celle-ci à l’aide d’une roulette dentelée en suivant la courbe de chaque corne. Laissez sécher 1 heure à l’air libre.

5. Préchauffez le four à 170 °C. Piquez légèrement les cornes de gazelle pour leur éviter de gonfler pendant la cuisson.Faites-les cuire 15 minutes au four en les gardant bien blanches.

6. Laissez refroidir et servez avec un bon thé à la menthe. -