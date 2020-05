Une recette du chef Gregory Cohen

Écorces d'orange © Getty

4 oranges non traitées (ou tout autre agrume)

400g de sucre en poudre

50cl d'eau

1 c à s de miel

1 branche de romarin

Laver les oranges

Couper l'écorce en lamelles plus ou moins larges

Les plonger dans une casserole d'eau froide

Porter à ébullition. Couper le feu et égoutter

Répéter cette opération 3 fois pour retirer l'amertume des écorces.

Une fois les trois bains réalisés, mettre les écorces dans une casserole et couvrir de sucre et d'eau et ajouter la branche de romarin.

Mettre sur feu moyen jusqu'à la première ébullition

Quand le sirop bouillonne, baisser le feu et laisser réduire d'1/3

Couper le feu et laisser infuser toute la nuit

Le lendemain, remettre sur feu doux.

Retirer le romarin et le remplacer par le miel

Laisser mijoter pendant 1/2h

Retirer les écorces de leur sirop

Les déposer sur une grille pour les faire sécher

Pour transformer ces écorces confites en orangettes, il suffit de les tremper dans du chocolat fondu

Le truc du chef

Conservez les chairs des agrumes. Coupez-les en tronçons. Ajoutez une c à c de fleur d'oranger et 1/2 c à c de cannelle en poudre.

