Une recette de Marc Grossman, propriétaire de plusieurs coffee shops parisiens.

Hallah © Marc Grossman / Marabout

C’est la drogue d’accès à l’expérience du shabbat. Ses brins tordus et entrelacés se rejoignent en un tout, exactement comme nous, avec nos vies éparses et indépendantes… On se rassemble en famille pour se rapprocher les uns les autres et se relier au passé. Elles sont deux, côté à côte comme les deux extrémités du rouleau de la Torah, nous rappelant la double portion de manne qui tombait du ciel et nous maintenait en vie dans le désert. Les hallot sont liées par des noeuds sans début ni fin perceptibles, une lueur d’éternité dans l’instant qui passe, la possibilité de paix et de perfection dans nos vies chaotiques et imparfaites.

Pour 2 pains

730g de farine T45

2 cuillerées à café rases de levure boulangère instantanée

2 cuillerées à café rases de sel

75g de sucre

2 oeufs

3 jaunes d'oeuf

180ml d'eau

50ml d'huile d'olive

1 oeuf pour la dorure

La pâte

Pétrir ensemble tous les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte lisse et élastique (15 minutes d’un pétrissage manuel vigoureux, 8-12 minutes au robot).

Former une boule, la placer dans un récipient huilé et couvrir de film alimentaire. Laisser lever à température ambiante jusqu’à ce que la pâte ait doublé de volume (pendant 1 h 30 environ).

Le façonnage

Pour deux pains à six brins, diviser la pâte en douze parts égales. Sur un plan de travail fariné, rouler les pâtons avec la paume des mains afin d’obtenir des brins de 30 cm de long environ. Tresser les brins comme décrit sur les illustrations.

Disposer les deux pains tressés sur des plaques de four recouvertes de papier cuisson. Appliquer de l’huile au pinceau sur la surface des brioches et couvrir de film alimentaire, sans trop serrer pour leur permettre de gonfler. Laisser lever 1 heure environ, jusqu’à ce que la pâte ait doublé de volume et qu’elle reprenne lentement sa forme, mais pas complètement, lorsqu’on donne un petit coup de doigt.

La dorure

Préchauffer le four à 180 °C (chaleur tournante). Casser un oeuf dans un bol en jetant un peu de blanc pour qu’il soit plus jaune, le battre et badigeonner délicatement la surface à l’aide d’un pinceau. Délicatement !

La cuisson

Enfourner pour 20 à 25 minutes. Le pain doit sonner creux lorsqu’on tapote le dessous.