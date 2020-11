Une recette de Johanna Kaufmann, qui cuisine comme elle écrit. Ses recettes lui sortent des mains et de la tête, ni guindées ni figées, nourries de ma sensibilité d'auteure méditerranéo-alsacienne et de cantinière tantôt sédentaire tantôt nomade.

Chutney pommes-kakis © Johanna Kaufmann

4-5 pots à confiture | 15 min de préparation | 25-40 min de cuisson

500 g d’oignons

500 g de kakis

500 g de pommes

2 càs de cassonade

3 càs de vinaigre de cidre

Sel / poivre

Commencer par faire revenir 5 à 10 min (avec un filet d’huile végétale) les oignons pelés et coupés en lanières puis en morceaux.

Ajouter ensuite les kakis (coupés en petits cubes), les pommes pelées et coupées en petits cubes, ainsi que la cassonade et du sel et du poivre, et poursuivre la cuisson d’abord 5 min à feu moyen avec couvercle, puis 15 à 30 min à découvert.

Arroser de vinaigre, rectifier au besoin l’assaisonnement en sel et poivre, puis finir la cuisson qq min à découvert.

Répartir alors le chutney encore bien chaud dans des pots à confiture, laisser refroidir les pots à l’envers, puis les conserver au réfrigérateur ou au congélateur.