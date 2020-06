A l'origine lorrain, ce gâteau a été "annexé" par nos voisins suisses qui lui ont donné cette forme de petit lingot et l'ont baptisé "financier". Voici la recette de Gregory Cohen

Financiers © Getty

150g de beurre fondu

70g de poudre d'amande

30g de poudre de noisette

170g de sucre glace

50g de farine

1 gousse de vanille

150g de blanc d'oeuf

50g de sucre vanillé

2 barquettes de framboises

Mélanger la poudre d'amande, la poudre de noisette, le sucre glace et la farine et ajouter le beurre et les graines de vanille.

Monter les blancs en neige.

Incorporer en trois fois les blancs à l'appareil au beurre

Dans des moules préalablement beurrés, couler la préparation au 2/3 et déposer une framboise au centre.

Cuire à 180 °C pendant 10/12 mns

