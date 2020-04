Le chef Gregory Cohen a transformé un mauvais souvenir de cantine en plat délicieux.

Recette de gnocchis © Getty

Ingredients pour 6 personnes

1kg de pommes de terre (Binge, Mona Lisa ou Manon)

1 oeuf entier

250g de farine

1 pincée de sel

Faire cuire les pommes de terre avec leur peau, à feu vif 25 minutes, en les plongeant dans l'eau froide au démarrage.

Piquer les pommes de terre pour vérifier la cuisson. Elles doivent être tendre à coeur.

Les égoutter, les éplucher et les écraser avec une fourchette ou un presse purée.

Laisser refroidir un peu.

Faire un petit volcan et ajouter la moitié de la farine et l'oeuf.

Mélanger a la main.

Ajouter le reste de farine et pétrir jusqu'à obtention d'une patte homogène.

Prélever un peu de pâte et la rouler pour obtenir des boudins d'1 cm de large.

Détailler en petits tronçons.

Il ne reste plus qu'à les marquer, en les roulant sur une fourchette.

Cuisson

Plonger les gnocchis dans une casserole d'eau bouillante et lorsque les gnocchis remontent à la surface, ils sont cuit.

Le truc de chef

Gregory Cohen passe le gnocchis dans une poêle bien chaude avec du beurre noisette pour les colorés et ajoute un peu de fleur de sel.

Variantes

On peut faire ce que l'on veut nous dit Gregory

On peut leur donner aux gnocchis la couleur, la forme et le goût que l'on veut

On peut ainsi remplacer les pommes de terre par des carottes ou des patates douces. On peut avec un jus d'épinard ou de roquette les colorer en vert. On peut aussi y ajouter des herbes.

Aller Plus Loin