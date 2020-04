Le défi du chef Gregory Cohen : vous proposer une pâte qui se cuit aussi à la poêle.

Tarte aux pommes © Getty

250g de farine

125g de beurre

125g de sucre

Des pommes "gâtées" (pour la compote)

100g de sucre cassonade

4 pommes golden

30g de beurre

50g de sucre cassonade

1 citron non traité

La pâte

Mélanger la farine, le beurre et les 125g de sucre grossièrement, puis, entre deux feuilles de papier sulfurisé, étaler cette pâte.

Faire un beau cercle en s'aidant d'une assiette et d'un couteau

Préchauffer le four à 180°C

La compote

Dans une casserole, mettre les pommes gâtées, épluchées, équeutées et coupées en cube, 2 c à s d'eau et le 125g de sucre cassonade

Laisser compoter à feu moyen environ 1h

La cuisson du fond de tarte

A blanc à 180°C dans le four préchauffé.

ou à la poêle, à feu doux, en la faisant tourner plusieurs fois pour assurer une cuisson homogène

Lorsqu'elle devient uniformément dorée, on la retire du feu.

Ne pas mettre de matière grasse dans la poêle, puisqu'il y en a déjà dans la pâte.

Préparation des pommes

Faire caraméliser les pommes golden tranchées en fines lamelles dans une poêle avec 30g de beurre et 50g de sucre cassonade.

Terminer avec le jus de citron.

Montage

Napper le fond de tarte d'une couche de compote

Disposer les pommes caramélisées.

Râper le zeste du citron dessus

L'acidité du citron caramélisé, la douceur de la pomme, la tendresse de la compote. Régalez-vous.

