Une recette de Marie Treps, linguiste et sémiologue, autrice du livre "La Prune", paru aux éditions Tohu Bohu

Recette de la tarte aux prunes © Getty

Toutes les prunes font d’excellentes tartes à condition de précuire le fond de pâte avant d’y déposer les fruits côté peau pour éviter de le détremper, dit-on. Une méthode plus raffinée consiste à mettre un peu de sucre et de cannelle, une fine couche de poudre de noisettes torréfiées sur le fond de pâte pour absorber le jus. En vérité, pour obtenir une tarte aux quetsches croustillante et juteuse à la fois, voici, selon moi, la meilleure recette :

Pour la pâte, faites fondre tout d’abord 150 g de beurre, salé de préférence. Vous y ajoutez 150 g de sucre roux, que vous mélangerez à la fourchette, puis 100 g de poudre d’amandes et enfin 200 g de farine. Vous travaillez ce mélange à la fourchette pour lui donner une consistance sablée. Vous aplatissez le tout sur un plat à tarte.

Vous préparez ensuite un appareil avec 3 ou 4 cuillères à soupe de crème fraîche, un ou deux jaunes d’œufs et un peu d’essence de vanille. Vous répartissez ce mélange sur le fond de tarte avant d’y installer les prunes ouvertes et dénoyautées, à la manière qu’il vous plaira.

Comptez 20 à 40 min de cuisson.