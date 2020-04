Un plat familial et gourmand, encore plus gourmand réchauffé le lendemain. Une recette du chef Greory Cohen

Lasagnes à la bolognaise © Getty

12 plaques de pâtes à lasagne

500 g de viande hachée

3 oignons jaunes

1 échalote

50 cl de sauce tomate

2 gousses d'ail

2 c à s d'herbes de Provence

sel, poivre

Pour la béchamel

90g de beurre

100g de farine

50cl de lait

Noix de muscade

50g de parmesan râpé

Pour le plat

beurre fondu et une demie gousse d'ail

Porter l'eau à ébullition dans une casserole et y plonger les pâtes à lasagne 2 ou 3 minutes, ce qui permet d'avoir des pâtes plus souples et facilite le montage de la lasagne

La béchamel

Préparer un roux :

Faire fondre le beurre. Y ajouter la farine

Cuire doucement en remuant pendant 5 minutes

Verser le lait en plusieurs fois sans arrêter de mélanger

Ajouter de la noix de muscade et le parmesan râpé

La consistance doit être nappante

Réserver

La bolognaise

Faire suer les oignons hachés très menus avec deux gousses d'ail écrasées

Ajouter le steak haché en remuant pour qu'il s'émiette

Saler, poivrer et ajouter l'herbe de Provence

Verser la sauce tomate

A première ébullition, retirer du feu

Le montage

Frotter le plat avec la demie gousse d'ail puis le beurrer

Alterner une couche de béchamel, une couche de pâte à lasagne, une couche épaisse de bolognaise, et ainsi de suite.

Terminer par la béchamel et du fromage râpé selon l'envie (un mélange de parmesan et de mozarella pour Gregory Cohen)

Enfourner à 180°C pendant 45 minutes

