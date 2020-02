Une recette de Camille Oger. Reporter, photographe et auteure, Camille s’intéresse surtout aux aspects culturels de la cuisine.

Mousse au chocolat © Getty

Cette mousse ne contient que trois ingrédients – végans de surcroît –, et pourtant elle est riche et crémeuse. Ce tour de magie est rendu possible par le chocolat noir et le tofu soyeux, qui permettent ensemble de réaliser des desserts d’enfer. Celui-ci, extrêmement facile et rapide à préparer, en est la plus simple expression.

Temps de préparation : 15 min ( 1 h au frais) - Recette végane

Pour 4 personnes

130 g de chocolat noir

400 g de tofu soyeux extra-ferme

3 c. à soupe de sirop d’érable

Faites fondre le chocolat au bain-marie. Mixez le tofu soyeux et le sirop d’érable jusqu’à obtenir une crème lisse, puis incorporez le chocolat et continuez à mixer jusqu’à ce que mélange soit parfaitement homogène. Versez dans des ramequins ou des bols et placez-les au réfrigérateur au moins 1 heure. Servez frais.

Note : Vous pouvez ajouter toutes sortes de garnitures gourmandes sur la mousse : copeaux de chocolat ou de noix de coco, sésame toasté, rondelles de banane...