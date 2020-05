Une recette douce et sucrée, qui ravira les papilles les plus exigeantes ? Découvrez ces perles du Japon, parsemées de fraises, une recette de Gregory Cohen.

Perles du Japon © Getty

12 fraises

2 c à c de confiture de fraises

4 feuilles de menthe

20cl de crème liquide 30% de MG

30cl de lait

30cl de lait de coco

50g de perles du Japon (ou de tapioca)

4 c à s de sucre

2 gousses de vanille

Dans une casserole mettre, le lait, le lait de coco, la crème liquide et les graines des deux gousses de vanille et les gousses, à chauffer.

Remuer le mélange et porter à ébullition.

Ajouter les perles du Japon et faire cuire 20 mn en remuant tout au long de la cuisson.

Ajouter le sucre et poursuivre la cuisson 10 mn de plus tout en continuant de remuer pour éviter que les perles ne collent au fond de la casserole.

Retirer la casserole du feu et verser la préparation dans un récipient.

Pendant le refroidissement (10 mn environ) les perles continuent à gonfler.

Remplir 4 verres (ou verrines ou ramequins...).

Placer au frais pendant au moins 4h.

Au moment de servir, ajouter 1/2 c à c de confiture de fraises et les fraises hachées menues et la feuille de menthe.

