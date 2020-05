Une recette choisit par Déborah Dupont dans "La cuisine des gens qui sèment", d'Arnaud Dalibot (Editions Alternatives)

Pommes de terre et brocolis © Getty

Ingrédients

600g de pommes de terre

350g de brocolis

120g de radis roses

120g de pousses d’épinards

60g de roquette (ou de feuilles de moutarde)

1 cébette

1 cc de vadouvan (ou curry). Le vandouvan est un mélange d’épices. Olivier Rollinger, dont on connait la passion pour les épices, présente le vandouvan comme « un mélange indien au goût à la française »…

3 cs d’huile d’olive

Assaisonnement

4 cs d’huile de sésame

2 cs de vinaigre de cidre

2 cs de vinaigre balsamique

1 cc de moutarde à l’ancienne

Sel et poivre

Préchauffer le four à 180°C.

Brosser les pommes de terre sous l’eau puis les couper en tranches d’1/2 cm d’épaisseur.

Détailler les fleurs de brocolis en bouquets. Rincer et égoutter.

Mettre les légumes coups dans un récipient. Arroser avec l’huile d’olive, saupoudrer du vadouvan et d’une pincée de sel et de poivre. Bien enrober le tout.

Séparer les bouquets de brocolis des pommes de terre.

Dans un plat allant au four, faire rôtir les pommes de terre 10 min à 180°C. Une fois ce temps écoulé, sortir le plat du four et ajouter les bouquets de brocolis. Enfourner de nouveau 25 minutes à 180°C.

Pendant ce temps, laver et égoutter les pousses d’épinard et la roquette. Brosser les raids sous l’eau et les couper en fines rondelles. Couper la cébette en petits tronçons d’1/2 cm.

A la sortie du four, laisser les légumes refroidir un instant.

Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients avec l’assaisonnement.

C’est prêt !

