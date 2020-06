Une recette de Camille Maury, jeune cuisinière de 22 ans, commis de cuisine au Ritz Paris dans les cuisines du restaurant La Table de l'Espadon (2 étoiles)

Pommes de terre © Getty

500g de pommes de terre nouvelles

150g de fêta

70g d'olives de Kalamata (noire)

1 branche de cébette

1 oignon rouge

60g de vinaigre de balsamique blanc

40g d'eau

20g de sucre en poudre

Huile d'olive, sel et poivre

Dans une casserole d'eau bouillante salée, cuire les pommes de terre nouvelles non épluchées mais simplement lavées, pendant 15 minutes. Laisser refroidir les pommes de terre nouvelles et tailler-les en lamelles de 2 cm d'épaisseur. Réserver.

Réaliser la marinade pickles : dans une casserole verser le vinaigre, l'eau et le sucre et porter ce mélange à ébullition. Tailler finement l'oignon rouge en lamelles et réserver dans un contenant . Puis verser la marinade légèrement chaude sur les oignons rouges crus. Laisser mariner minimum 2h.

Tailler la fêta en cubes, puis les olives en quartiers, émincer la branche de cébette. Récupérer les pommes de terre nouvelles cuites, refroidies et taillées, puis les assaisonner avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Les disposer dans un plat de service, puis déposer sur le dessus tous les éléments : la fêta en cubes, les oignons rouges pickles, les olives en quartiers puis finir avec la cébette ciselée.

À servir tel quel, en accompagnement ou en entrée !