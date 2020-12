Une recette d'Alessandra Pierini.

Scaroles farcies © Radio France / Alessandra Pierini

Laver et égoutter une scarole, la fendre en deux et la farcir de 4 filets d’anchois (idéalement ceux à l’huile de Cetara), d’une dizaine de pignons, d’une dizaine de raisins secs et de 3-4 olives noires dénoyautées (si possible de Gaeta), puis poivrer légèrement.

Refermer délicatement, nouer avec de la ficelle de cuisine et faire revenir, couvert, dans une sauteuse avec beaucoup d’huile d’olive, de l’ail et une poignée de câpres, à feu doux pendant environ 20 minutes.

Retourner sur tous les côtés pour un brunissement homogène. En fin de cuisson, elle doit être bien dorée, tendre et moelleuse.