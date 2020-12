Une recette du chef Fabrizio Ferrara

Pour 4 personnes

400 g de spaghettoni

400 g de sardines fraîches

200-250 g de fenouil sauvage frais (à défaut, en conserve)

100 g d’oignon blanc

80 g de coulis de tomates

80 g de raisins secs

80 g de pignons de pin

2 gousses d’ail

1 pointe de piment

120 g de chapelure

12 c. à soupe d’huile d’olive environ

Rincer et écailler délicatement les sardines ; couper la tête et la queue, les vider. Couper la nageoire dorsale, rincer et réserver au frais.

Chauffer l’eau pour les pâtes dans une grande casserole. Toaster la chapelure dans une poêle à feu moyen avec 3 ou 4 cuillerées d’huile et une gousse d’ail, pour la rendre croustillante sans la brûler ; réserver.

Dans une large poêle, faire chauffer l’autre gousse d’ail en chemise et le piment avec 8 cuillerées d’huile, ajouter les autres ingrédients et cuire à feu moyen pendant 5 minutes environ, en ajoutant un peu d’eau si nécessaire.

Saler l’eau à ébullition et y cuire les pâtes, bien les égoutter al dente et les faire sauter à feu vif avec la sauce et une louche d’eau de cuisson.

Servir les spaghettoni parsemés de chapelure.