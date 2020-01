Une recette d’Anna, l’arrière-grand-mère de la cheffe Giulia Segna Locanda Alpina à Brez - Locanda Alpina

La recette du strudel © Radio France / François-Régis Gaudry

IngrédientsPour 1 strudelPour la pâte :

1 oeuf

1 pincée de sel

2 cuillères à soupe de sucre

Le zeste d’1 citron

20 g de grappa

60 g de beurre fondu

100 g de lait tiède

400 g de farine

Pour la farce :

10 pommes de plusieurs variétés pour avoir différents goûts et textures (reinettes, canada, golden,calvilla…)

50 g de sucre

1 cuillère à café de cannelle

Le jus d’un citron (celui utilisé pour la pâte)

Un peu de rhum, brandy, ou une autre liqueur

50 g de chapelure

Pour finir :

1 tasse de café

1 cuillère à soupe de sucre semoule, de sucre de canne ou de sucre glace

La pâte :

Dans un saladier, mélanger au fouet l’œuf, le sucre et le sel. Ajouter le zeste de citron râpé et la grappa. Ajouter ensuite le beurre ramolli et le lait tiédi, bien mélanger.

Incorporer la farine et amalgamer le tout avec les mains jusqu’à obtenir une consistance lisse qui soit facile à étaler.

Façonner une boule et laisser reposer 10 à 15 minutes dans un torchon.

La farce :

Peler les pommes et les couper d’abord en fins quartiers, puis en carrés, les placer dans un saladier. Ajouter la cannelle et le sucre, puis le jus de citron et une larme de brandy. Bien mélanger à la main. Incorporer la chapelure pour absorber l’humidité de la pâtisserie et mélanger à nouveau.

Étaler la pâte au rouleau à pâtisserie jusqu’à obtenir une pâte très fine (1/2 cm) et former un grand rectangle de 70 par 30 cm environ. Fariner la pâte en cours d’étalage et la placer sur une plaque recouverte de papier cuisson.

Disposer les pommes en grande quantité au centre du rectangle et former un monticule.

Plier les bords longs de la pâte pour emmailloter les pommes. Bien fermer les bouts et retirer l’excédent de pâte aux extrémités.

Dans un bol, réaliser un sirop avec le café et le sucre. Passer le sirop au pinceau sur l’ensemble du boudin pour le faire reluire à la cuisson.

Enfourner à 160°C pendant 1 heure.

En fonction de la recette familiale ont peut rajouter des raisins, des pignons ou des noix.

