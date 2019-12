Une recette de Julie Soucail (auteur et styliste culinaire)

Préparation 15 min - Cuisson 10 min

Ingrédients

(Pour 4 personnes) :

• 6 coraux de coquilles Saint-Jacques Label Rouge de Normandie (80 g env.)

• 100 g d’œufs de cabillaud fumés

• 50 g de pain rassis

• 10 cl de lait

• 12 cl d’huile de tournesol

• 1 filet de jus de citron• sel, poivre du moulin

• ciboulette

• blinis (facultatif)

Déroulé

1. Ôter la croûte du pain, le couper en morceaux et le faire tremper dans le lait pendant 15 min.

2. Porter une petite casserole remplie d’eau à légère ébullition, saler et faire pocher les coraux de Saint-Jacques pendant 30 sec. Les retirer de la casserole et les passer sous l’eau froide. Lorsqu’ils sont froids, les mixer avec un petit robot. Réserver.

3. Retirer les œufs de cabillaud de leur poche. Les mixer également. Essorer la mie de pain en la pressant. Ajouter le pain essoré aux œufs de cabillaud. Mixer l’ensemble jusqu’à obtenir une crème lisse.

4. Transvaser l’ensemble dans un saladier, ajouter les coraux de coquille Saint-Jacques et mélanger soigneusement. Verser alors petit à petit l’huile en filet, en fouettant avec un batteur comme pour une mayonnaise. Poivrer et ajouter le jus de citron, goûter et saler à nouveau si nécessaire.

5. Réserver au frais pendant 1 heure. Server avec des blinis ou du pain grillé et parsemer de ciboulette finement ciselée.