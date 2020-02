Une recette de Camille Oger. Reporter, photographe et auteure, Camille s’intéresse surtout aux aspects culturels de la cuisine.

Tarte aux poireaux © Getty

La tarte aux poireaux de ma mère mettait tout le monde d’accord quand j’étais petite. Pourtant, nous avions des goûts très disparates. Sa recette était végétarienne mais je me suis demandé si une version végane au tofu pouvait s’en approcher. J’ai été bluffée. Personne ne devinerait que cette tarte ne contient ni lait, ni œuf, ni fromage.

Temps de préparation : 10 minTemps de cuisson : 1 h - Recette végane

Pour une tarte (28 cm de diamètre)

3 poireaux

1 oignon

30 g de noix de cajou

250 g de tofu ferme ou extra-ferme

12 cl d’eau

Sel, poivre

Pour la pâte

50 g d’huile d’olive

50 g d’huile de tournesol

½ verre d’eau chaude

250 g de farine

½ c. à café de sel

Retirez les premières feuilles des poireaux puis coupez-les en deux dans le sens de la longueur et nettoyez-les bien. Tranchez-les tous les 2 cm environ en gardant une bonne partie du vert (c’est bon le vert !). Coupez l’oignon en deux puis en tranches de 5 mm de largeur. Faites cuire l’oignon et les poireaux ensemble à la vapeur pendant environ 20 minutes.

Faites chauffer votre four à 180-200 °C et préparez votre pâte en mélangeant tous les ingrédients. Étalez-la à la main dans un moule graissé et fariné. Piquez avec une fourchette et enfournez 5 minutes à mi-hauteur.

Mixez très finement les noix de cajou et le tofu, et ajoutez l’eau. Mixez à nouveau. Combinez ce mélange avec les oignons et poireaux. Sortez le moule rempli de pâte du four, et versez la préparation aux tofu et poireaux par-dessus. Répartissez-la bien sur la pâte et enfournez 35 minutes environ, ou jusqu’à ce que la tarte soit dorée.