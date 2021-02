Une recette de Stéphane Solier, grand spécialiste de la cuisine romaine antique

maritozzi © Getty

(pour 10 pièces)

Ingrédients

Pour les brioches :

370 g de farine T65 un peu

220 g de lait entier

30 g de levure de boulanger

50 g de beurre mou coupé en dés

100 g de sucre blond

1 œuf bio entier battu

le zeste d'un citron bio

Pour le sirop de nappage :

100 ml d'eau

75 g de sucre blond

Pour la crème de la farce :

200 g de crème fleurette ( 40 g de sucre glace si vous souhaitez la sucrer pour faire une chantilly)

du sucre glace pour la décoration

Réalisation

Faire tiédir le lait dans une petite casserole puis le verser dans un bol et y faire fondre la levure de boulanger en y intégrant une petite cuillère de sucre. Laisser reposer une dizaine de minutes, le temps que de petites bulles se forment à la surface.

Dans un saladier, verser la farine et le sucre. Former un creux au centre. Y ajouter l’œuf battu et le zeste de citron. Mettre le lait contenant la levure au centre puis travailler la pâte avec le dos d'une cuillère en bois. Lorsque la pâte se forme, la transférer sur le plan de travail fariné et la travailler à la main jusqu'à obtenir une pâte très souple et homogène. Incorporer ensuite progressivement et morceau par morceau le beurre ramolli jusqu’à obtenir une pâte assez molle dans les mains. Il pourra être nécessaire d'ajouter un peu de farine pour obtenir la bonne texture (ni trop humide ni trop sèche).

Remettre la pâte dans le saladier préalablement chemisé de farine et la laisser reposer couverte d'un torchon propre dans un lieu tiède. La pâte doit au moins doubler de volume, donc en fonction de la température, compter environ 2 heures.

Recouvrir deux plaques de four (à défaut une plaque et la grille du four) de papier cuisson. Transférer la pâte sur le plan de travail et la diviser en 10 morceaux d'un poids de 80 à 100 grammes. Former les petites brioches en leur donnant une forme d'ovale un peu allongé mais sans trop manipuler la pâte pour ne pas qu’elle « désenfle ». En disposer 5 sur chaque plaque du four et laisser lever au chaud et recouvert de papier film pendant encore 1 heure. Le papier film doit être très lâche afin de ne pas empêcher les brioches de lever.

Préchauffer le four à 180° puis une fois chaud, enfourner la première plaque avec les maritozzi pendant 15 minutes, le temps qu'ils soient bien dorés sur le dessus. Pendant ce temps réserver les autres maritozzi (placés sur la seconde plaque) dans un endroit tiède en attendant la deuxième fournée.

Pendant le temps de cuisson, préparer le sirop. Mettre les 100 ml d'eau et les 75 g de sucre dans une petite casserole et faire chauffer à feu doux jusqu’à atteindre une consistance bien sirupeuse.

Sortir les maritozzi du four et les badigeonner immédiatement et généreusement de sirop avec un pinceau. Les laisser ensuite reposer jusqu'à refroidissement. Recommencer l’opération avec la deuxième fournée de maritozzi.

Juste avant de servir, monter la crème fleurette en crème fouettée (ou en chantilly, simplement en sucrant la crème fleurette). Entailler les maritozzi en deux dans le sens de la longueur et les farcir de crème fouettée. Saupoudrer de sucre glace et servir.