Dessert familial, simple mais assez bluffant visuellement, cette recette de Gregory Cohen est à la portée de tous.

Roses feuilletées aux pommes © Getty

du jus d'un citron

50g de sucre semoule

2 pommes (pink lady ou golden)

1 pâte feuilleté

250g de pommes abîmées

50g de sucre semouole

1 gousse de vanille

20g de sucre cassonade

15g de beurre

1 c à c de cannelle en poudre

La compote

Dans une casserole mettre les pommes abîmées préalablement épluchées, équetées et coupées en petits cubes, 4 c à s d'eau et le sucre.

Mettre sur feu moyen et laisser compoter pendant environ 30 mn.

Ajouter la vanille (graine et gousse) et laisser compoter 30 mn de plus.

Réserver.

Préchauffer le four à 200°c.

Dans un bol d'eau, mélanger le jus de citron et le sucre semoule.

Laver, couper en deux et épépiner les 2 pommes.

Réaliser de fines tranches à l'aide d'une mandoline.

Les plonger dans un bol d'eau et passer le tout 1 mn 30 au micro-ondes.

Étaler la pâte feuilletée.

Découper des bandes de 4 cm de large.

Installer les pommes sur la moitié de la pâte en les faisant se chevaucher.

Mettre de la compote de pomme sur l'autre moitié.

Rabattre la pâte feuilletée avec la compote de pomme sur les pommes et rouler délicatement.

Mettre ces feuilletés dans des moules à muffin, une noisette de beurre, une pointe de cannelle et du sucre cassonade sur le dessus.

Enfourner pour 20 mn.

Aller plus loin