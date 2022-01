Une recette de Romain Gaïa, extraites du livre "Paris-Kyoto, la pâtisserie franco-japonaise, Tomo, aux Editions Big In Japan

Dorayaki © Anne-Claire Héraud

Cette recette est si belle et olfactive qu’elle est toujours réalisée devant les convives chez tomo. c’est aussi une façon d’inclure nos invités dans les secrets de notre cuisine et d’échanger sur nos expériences franco-japonaises.

Pour 12 pièces

Préparation 30 MIN | Repos 10 min | Cuisson 15 min

360 g d’œufs

270 g de sucre

30 g de miel

55 g de hon mirin

6 g de bicarbonate alimentaire

30 g d’eau

350 g de farine de blé

Huile végétale neutre

Conseil

Le hon mirin ou « vrai mirin » est indispensable pour cette recette. Il donne le parfum et le goût typique du dorayaki artisanal.

Étape 1

Casser les œufs dans un grand saladier et les mélanger au fouet sans jamais incorporer d’air. Ajouter ensuite le sucre et mélanger immédiatement de la même façon. Ajouter enfin le miel et le hon mirin.

Étape 2

Dans une tasse, peser le bicarbonate et l’eau. Bien les mélanger avant de les ajouter au mélange principal, toujours sans incorporer d’air.

Étape 3

Peser et tamiser la farine avant de l’ajouter au mélange précédent. Mélanger jusqu’à complète incorporation de la farine mais sans trop travailler la pâte.

Des grumeaux peuvent rester visibles. Il est important de ne pas mélanger trop longtemps.

Étape 4

Passer la pâte au tamis et la laisser reposer une dizaine de minutes avant de l’utiliser. Si elle est trop épaisse, vous pouvez ajouter 1 ou 2 cuillerées à café d’eau.

Étape 5

Préchauffer une crêpière ou une poêle aux alentours de 180 °C. La graisser très légèrement à l’aide d’un tissu ou d’un papier absorbant. Déposer 1 cuillerée à soupe de pâte et attendre que des bulles se forment a la surface. Attention, ces bulles ne doivent pas être trop nombreuses ou éclater.

Étape 6

Retourner la pâte à l’aide d’une spatule et laisser cuire encore quelques minutes. Le centre doit gonfler comme une madeleine, tandis que le cœur reste souple sans être liquide. Un dorayaki est né !