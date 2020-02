Une recette de Jean Sévègnes, chef du Café des Ministères. Il défend une cuisine éthique, écolo, fruit d’une agriculture durable et saine.

Pour 4 personnes :

800 g de paleron coupé en morceaux de 5 cm environ

2 carottes

1 oignon

2 gousses d'ail rose

1 bouquet garni (thym frais, céleri branche, feuille de laurier, persil)

125 g de poitrine salée débarrassée de sa couenne

1 cuillère à café de poivre concassé

10cl d’huile d'arachide

30 g de farine

120 g de beurre

1 bouteille de vin rouge de Bourgogne

75 cl de bouillon volaille

20 petits oignons groseilles pelés

150 g de champignons boutons lavés

1 cuillère de vieux vinaigre

Sel et poivre du moulin

Progression :

Éplucher et laver les carottes, éplucher l’oignon.

Couper les carottes et l'oignon en rouelles.

Dans une cocotte faites fondre un peu de beurre avec une cuillère à soupe d'huile. Faire dorer les morceaux de viande sur toutes les faces.

Retirer les morceaux de viande et mettre dans la cocotte les rouelles de carottes, d'oignons et l’ail écrasé. Faire suer l’ensemble en les remuant avec une spatule en bois, sans surtout les faire noircir.

Remettre les morceaux de viande, saler, ajouter le poivre concassé et une noix de beurre. Singer (saupoudrer la viande de farine) et faire cuire à feu moyen pendant 5 minutes pour « torréfier » la farine en remuant continuellement.

Puis verser le vin, faire réduire de moitié et ajouter le bouillon jusqu'à recouvrir la viande. Ajouter ensuite le bouquet garni. Laisser cuire doucement pendant 2 heures environ, suivant la qualité de la viande.

Pour la garniture, prendre une petite cocotte, mettre une noix de beurre et chauffer à feu doux, mettre les oignons, saler et poivrer. Couvrir et laisser cuire doucement pendant 20 minutes, jusqu'à ce que les oignons soient bien tendres et blonds, égouttez-les et débarrassez-les.

Détailler la poitrine salée en petits lardons. Les mettre dans une petite casserole et les recouvrir d'eau froide et porter à ébullition, à la première ébullition les égoutter dans une passoire.

Mettre les lardons dans une poêle et les faire les colorer doucement. Les débarrasser sur les petits oignons.

Dans la même poêle que les lardons, verser les champignons boutons. Les faire sauter vivement. Assaisonner, lorsqu'ils sont légèrement dorés et cuits, les égoutter à l'aide d’une écumoire et les mettre sur les lardons et les petits oignons.

Lorsque les morceaux de viande sont cuits, retirer le bouquet garni et les gousses d’ail. Vérifier la consistance de la sauce et faire réduire si nécessaire.

La sauce doit être nappante et brillante.

Mettre dans la cocotte les oignons, champignons et lardons, laisser mijoter le tout 5 minutes à feu doux. Ajouter avant de servir un trait de vieux vinaigre si nécessaire.

Finir avec du persil concassé et servir aussitôt.