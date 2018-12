Une recette d'Eric Ospital

Plat de porc © Getty / istetiana

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION : 45 MIN

MARINADE : 48 H

CUISSON : 1 H 30

Ingrédients

4 carottes

4 poireaux

1 gousse d’ail

1 échalote

Thym

1 à 2 l de vin rouge

4 morceaux de paleron de cochon

Huile neutre

3 navets longs épluchés

4 pommes de terre épluchées

2 cuil. à soupe de gelée de groseille

2 cuil. à soupe de vinaigre de vin

3 carrés de chocolat noir

2 oignons nouveaux

Sel, poivre

Préparation

1 Nettoyez et épluchez 2 carottes, 1 poireau, l’ail et l’échalote.

Mettez dans un grand récipient et ajoutez le thym, le vin rouge et les palerons et laissez mariner pendant 48 heures.

2 Au bout de 48 heures, séparez les légumes et la viande.

Égouttez-les. Réservez la marinade. Mettez de l’huile à chauffer dans une cocotte en fonte et lorsque celle-ci chante, faites caraméliser les morceaux de viande. Ajoutez les légumes et quand ceux-ci sont colorés, ajoutez le vin de la marinade. Rectifiez l’assaisonnement et faites cuire pendant 1 heure 30 sur feu doux.

3 Pendant ce temps, épluchez et taillez les carottes et les poireaux restants ainsi que les navets en dés. Faites cuire chaque légume individuellement dans de l’eau chaude salée ainsi que les pommes de terre. Réservez.

4 Une fois les morceaux de paleron cuits, retirez-les de la cocotte.

5 Dans une casserole, mettez la gelée de groseille et le vinaigre et laissez légèrement réduire.

6 Passez au chinois la sauce de la cocotte afin d’enlever les légumes de cuisson de celle-ci. Ajoutez cette sauce « passée » dans la casserole contenant la gelée de groseille et le vinaigre. Laissez réduire. Une fois que la sauce a une belle consistance, ajoutez le chocolat et rectifiez l’assaisonnement. Ajoutez les palerons.

7 Vous pouvez laisser votre bourguignon reposer une nuit, il sera meilleur. Accompagnez-le des légumes réservés préalablement réchauffés et des oignons nouveaux épluchés.

Aller plus loin

