Une recette de Marie Laure Fréchet. Journaliste culinaire, elle aime autant goûter que raconter la cuisine.

Le chinois © Valérie Lhomme

Pour 6 personnes

Préparation : 30 min | Repos : 1 h 30 1 h 1 h | Cuisson : 25 min

1 sachet de levure sèche de boulangerie ou 20 g de levure fraîche

100 g de lait

50 g de sucre

1 cuillerée à café de sel

2 œufs

400 g de farine

90 g de beurre à température ambiante

300 g de crème pâtissière

80 g de raisins secs

Un peu de confiture d’abricots tiédie

Dans le bol d’un robot pétrisseur, délayez la levure dans le lait. Ajoutez le sucre, le sel, les œufs et la farine. Pétrissez à vitesse 1 pendant 3 à 4 minutes, puis à vitesse 2. Ajoutez ensuite le beurre progressivement et pétrissez encore 5 à 6 minutes.

Couvrez et laissez pousser la pâte 1 h 30, en faisant un rabat au bout d’une heure. Après la pousse, passez la pâte 1 heure au froid (ou 15 minutes au congélateur) pour la raffermir.

Détaillez 100 g de pâte. Boulez et étalez à la taille d’un moule à manqué de 20 à 22 cm de diamètre. Chemisez le moule d’un papier sulfurisé et placez le disque de pâte au fond.

Puis étendez le reste de pâte en un rectangle d’environ 32 x 40 cm et d’épaisseur de 5 à 7 mm. Étalez la crème pâtissière, parsemez de raisins secs, puis roulez en serrant bien. Égalisez les bords du boudin au besoin. Découpez-en 8 tronçons. Disposez-les côté tranche sur le cercle de pâte. Couvrez et laissez pousser 1 heure.

Préchauffez le four à 180 °C (chaleur statique) avec une plaque de cuisson à l’intérieur. Dorez le chinois. Déposez le moule sur la plaque chaude et laissez cuire à four 180 °C 25 à 30 minutes.

À la sortie du four, nappez le chinois de confiture pour le faire briller