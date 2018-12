Une recette proposée par Marion Goettle

Ingrédients

200 gr de beurre

200 gr de sucre

200 gr de noix torréfiées

3 œufs

200g de farine

10 gr de levure chimique

1 zeste de citron

2 cuillères à soupe de rhum

La glace royale :

1/2 jus de citron

100 gr de sucre glace

Préparation

Bien mélanger le beurre et le sucre (foisonner). Ajouter ensuite les noix, les œufs 1 à 1 puis la farine mélangée avec la levure chimique. Ajouter ensuite le rhum et le zeste de citron. Débarrasser dans un moule préalablement beurré et cuire à 170 ° pendant 25 min environ (il faut que le gâteau reste moelleux mais qu’il n’y ait pas de pâte sur la pointe du couteau que vous plantez pour vérifier la cuisson). Le démouler une fois refroidi. Mélanger le sucre glace au jus de citron (ajouter un peu de jus de citron si la texture est un peu épaisse) et badigeonner le gâteau.

