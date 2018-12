Une recette proposée par Marion Goettle

Ingrédients

400 gr de farine T55

48 gr de sucre semoule

8 gr de sel

13 gr de levure fraîche

300 gr d’œufs entiers

240 gr de beurre

40 g de raisins secs.

Préparation

Pétrir tous les éléments sauf le beurre et les raisins secs. Une fois que la pâte est bien pétrie, ajouter le beurre mou en plusieurs fois puis les raisins secs et continuer de pétrir jusqu’à obtention d’une belle élasticité. Mettre au frais toute une nuit. Le lendemain matin, appuyer sur la pâte pour sortir le gaz puis mettre en boule et mettre dans le moule à kouglopf préalablement beurré avec les amandes. Laisser pousser la pâte jusqu’à hauteur du moule et enfourner environ 30 min à 160°. Le laisser refroidir puis le démouler et tremper le bas dans un sirop fait avec 1 L d’eau 200 gr de sucre et une cuillère à café de fleur d’oranger. Saupoudrer de sucre glace.

