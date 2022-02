Une recette de Sang Hoon Degeimbre. Originaire de Corée, le chef doublement étoilé de "l’Air du Temps" à Eghezée en Belgique a connu un parcours atypique et engagé.

houx © Getty / Creativ Studio Heinemann

Ingrédients pour 4 personnes

¼ de chou blanc

1 pomme de terre

100 gr de beurre

1 gousse d’aïl

50 gr de Kimchi blanc

4 jeunes pousses de chou Kale pourpre

4 jeunes pousses de chou Kale vert

1 belle feuille de chou chinois pourpre

8 feuilles de chou palmier

150 gr d’huile de pépins de raisin

4 belles petites feuilles de chou frisé Kale

100 gr de maïzena

1 mini chou Romanesco

1 chou de Bruxelles vert

1 chou de Bruxelles pourpre

4 feuilles de chou chinois fermenté

10 gr de blanc d’oeuf en poudre

60 gr échalottes

130 gr de vin blanc

200 gr de fond de volaille

100 gr de jus de Kimchi blanc

La veille : prélever 4 belles petites feuilles de chou chinois fermenté et mettre au déshydrateur.

Centrifuger le chou palmier à cru et prélever 90 gr de jus filtré, ajouter au blanc d’oeuf sec et monter en neige avec une pincée de sel, étaler sur un papier guitare et mettre au deshydrateur avec le chou fermenté à 65° pendant 2 heures.

Conserver le résidu sec de la centrifugation.

Le jour même: mettre le quart de chou blanc au bbq et le laisser bruler en extérieur (cuisson 45 min à 1 heure) le sortir du BBQ et l’enfermer aussitôt dans une boite hermétique pour uniformiser la cuisson.

Récupérer le résidu sec du chou palmier et ajouter l’huile dans un bol de Thermomix et mettre en marche vitesse 8 t° 70° temps: 20 minutes.

Au sortir du Thermomix le verser dans une poche jetable pour séparer le liquide du solide et de l’huile. Nous récupérerons les trois parties séparément.

Haché le Kimchi blanc et réserver.

Blanchir les choux kale (vert et pourpre ) avec sel, réserver dans une saumure à 1% de sel.

Prélever une belle partie de feuille du chou pourpre cru, réserver.

Prélever les cônes de Romanesco et cuire à l’anglaise, réserver.

Détacher les feuilles du chou de Bruxelles et les blanchir.

Conserver en saumure à 1%, réserver.

Blanchir le chou frisé Kale à l’eau salé, éponger et saupoudrer de maïzena, frire à 150° jusqu’à ne plus avoir de bulles sortant du choux, saler et mettre au déshydrateur à 65°pendant 1 heure , réserver sur papier absorbant.

Confectionner une purée de chou avec une pomme de terre coupée en morceaux, cuire à l’anglaise et au trois quart ajouter les feuilles du chou blanc et cuire à découvert jusqu’à évaporation de l’eau, ajouter 25 gr de beurre et bien mélanger à la spatule souple et avoir un “stoemp” de chou, réserver.

Confectionner la sauce en associant, les échalottes, le vin blanc et réduire à sec, ajouter le fond de volaille et les feuilles brûlées du chou blanc, réduire de moitié et filtrer, assaisonner de sel et poivre, monter avec 50 gr de beurre, réserver.

Pour le dressage, couper un quart de chou brûlé, couper en quartier, le repasser au beurre noisette avec une gousse d’ail et déposer sur la purée de chou, déposer successivement, le Kimchi, les feuilles de chou Kale vert et pourpre, les feuilles de chou de Bruxelles, le morceaux de chou chinois pourpre sur lequel vous aurez déposé une quenelle de pâte résultant de la confection de l’huile, les cônes de Romanesco , la feuille de Kale frisé frit, la feuille de Kimchi seché et un morceau de meringue de chou.

Saucer et ajouter quelques gouttes d’huile de chou.

Déguster de droite à gauche pour commencer avec les choux plutôt secs, qui relâcheront leur parfum au même moment que les choux plus “mouillés”, ce qui donnera une autre dimension et longueur au plat

La recette de fermentation

Ingrédients :

500 gr de carottes

500 gr eau

20 gr de sel

Facultatif :

½ oignons

2 gousses ail

10 gr de gingembre

½ pomme

½ poire

Ustensile : 1 pot le parfait de 1 litre

Laver les légumes. Ajouter le sel et l’eau. Mettre en pot et limiter l’oxygène. Laisser fermenter quelques semaines

Savourez!