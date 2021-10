Une recette de Marie Gricourt, cheffe de la Table d’à Côté, la deuxième maison du chef étoilé Christophe Hay à Ardon

Fouace Rabelaisienne, raisin au verjus © La table d’à côté

Recette pour 6 personnes

180 g farine

40 g farine petit épeautre

8 g levure

4 g sel

60 g miel

80 g œuf

32 g noix hachée

24 g beurre

40 g lait

PM : safran, cannelle

200 g raisin chasselas

15 g verjus

Pour la fouace mélanger à l’aide d’un crochet, le lait, la levure, l’œuf, le miel ainsi que les épices. Ajouter au fur et à mesure la farine, le sel, le beurre et les noix. Une fois que la pâte est lisse et homogène, laisser la reposer toute la nuit.

Façonner votre fouace, laisser pousser, puis la cuire à 160°c pendant environ 20 min

Faire rapidement tomber les raisins à la poêle et les déglacer au verjus.

Pour le dressage tailler des tranches de fouace et disposer vos raisins au verjus sur chacune d’entre elles.