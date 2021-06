Une recette de Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur et journaliste

Les cébettes © Getty

Comme chaque année, c’est la cébette qui pointe la première le bout de sa tige tendre, à la saveur vive. Le bulbe de cet oignon nouveau n’est pas rond mais allongé. Nous surveillons leur croissance pour les cueillir quand leur tige atteint le diamètre d’un crayon à papier. Sur la table dominicale trône souvent un verre avec des cébettes pour les croquer comme des grissinis végétaux avec les salades et les viandes grillées sur le barbecue. Même si mon papa plante des rangs de petits oignons tous les 15 jours, la production dépasse souvent notre consommation ! Alors comme la fourmi de Monsieur de la Fontaine, nous faisons des réserves. N’hésitez pas à émincer finement les cébettes et les conserver au congélateur dans une boite ou un sachet zippé.

Galette de cébettes / Sonia Ezgulian

Pour 6 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 4 minutes

300 g de farine

160 g d’eau

12 cébettes

1 filet d’huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Dans un saladier, disposez la farine. Versez d’un coup les 160 g d’eau chauffée et salée avec deux pincées de sel. Mélangez rapidement avec une fourchette. Formez une boule de pâte et pétrissez-la 2 minutes sur le plan de travail, elle est assez souple et légèrement collante.

Enveloppez-la de film alimentaire et laissez reposer la pâte 30 minutes à température ambiante.

Hachez finement les cébettes. Partagez la pâte en six pâtons. Etalez chaque pâton assez finement et parsemez du hachis de cébettes. Roulez cette crêpe en boudin et enroulez-le en serpentin. Etalez à nouveau ce serpentin pour former une galette. Si la pâte colle un peu trop, vous pouvez mettre le serpentin entre deux feuilles de papier sulfurisé.

Dans une poêle avec un peu d’huile, faites dorer les galettes de cébettes sur chaque face (2 minutes environ) et dégustez-les bien chaudes avec des crudités ou de la salade verte.