Recette élaborée avec Flore Granboulan pour l’événement Cheffes !, organisé par l’association Hello Ernest en 2020

Garantita © Anne-Claire Héraud, Editions Ulmer

Préparation 10 min - Cuisson 30 min

Pour 4 personnes

Pâte

140 g de farine de pois chiches

11 g de levure de boulanger fraîche

1 c. à c. d’un mélange de graines torréfiées et moulues de cumin et de coriandre

Sel et poivre du moulin

350 g de lait de soja

100 g de crème de soja

50 g d’huile d’olive

Mesclun

Vinaigrette au citron

Jus et zestes d’1/2 citron

40 g d’huile d’olive

Sel

Dressage

Sauce harissa

Pickles de raisins chasselas

Préchauffer le four à 180 °C.

Dans un saladier, mélanger la farine de pois chiches, la levure, les épices, le sel et le poivre.

Dans un autre saladier, mélanger les liquides (lait, crème de soja et huile d’olive).

Au fouet, incorporer petit à petit les liquides dans le mélange sec (vous obtiendrez une pâte très liquide).

Huiler un moule à cake, y verser la pâte et enfourner.

Vérifier la cuisson en y plantant un couteau : il doit ressortir légèrement humide ; avec la chaleur du moule, la pâte continuera de cuire après la sortie du four.

La garantita se mange chaude : la conserver au chaud, enveloppée de papier aluminium (vous pourrez la réchauffer au four).

Pendant la cuisson, préparer la vinaigrette en mélangeant tous les ingrédients.

Découper la garantita en parts, mélanger la salade avec la vinaigrette.

Servir la garantita en accompagnement d’un plat ou en entrée, avec du mesclun, 1 c. à c. de harissa et des raisins chasselas