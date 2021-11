Une recette d'Andrée Zana Murat extraite de son dernier : "Le Livre de cuisine 1 500 recettes" aux Editions Albin Michel. 1 500 recettes des plus classiques aux plus créative

Gâteau aux fruits © Getty

Cuisson : 50 min

250 g de farine

150 g de cassonade

1 sachet de sucre vanillé

2 oranges (zeste et jus)

2 fruits pommes et/ou poires (facultatif)

3 œufs

1 sachet de levure

15 cl d'huile d’olive ou d'arachide

1 pincée de sel

Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Râper le zeste des oranges et en presser le jus. Éplucher les 2 fruits et les couper en lamelles.

Mélanger en remuant à chaque fois qu'on incorpore un nouvel élément : œufs, sucre (en garder 2 cuil. à soupe), jus et zestes, farine, levure, huile, sel.

Finir par les fruits. Huiler un moule à cake, le poudrer de sucre et verser la préparation.

Enfourner pour 50 min.

Les variantes

À l’huile d’olive ou à l’huile neutre

Au beurre. Remplacer l'huile par l'équivalent de beurre et beurrer le moule.

Bon à savoir

– Au bout de 50 min, plonger la lame d'un couteau dans le gâteau, si elle ressort sèche, c'est que le cake est cuit, sinon prolonger un peu la cuisson.

– Comme la cuisson est longue, la surface du gâteau sera bien dorée tandis que l'intérieur n'aura peut-être pas complètement cuit : couvrir le gâteau d'une feuille de papier aluminium et continuer la cuisson.

– Les fruits peuvent être râpés, côté gros trous.