Une recette d'Andrée Zana Murat. Outre une carrière dans le journalisme et l’événementiel culturel, elle est l’autrice de nombreux ouvrages culinaires dont le dernier en date Le Livre de cuisine 1 500 recettes aux Editions Albin Michel.

Gâteau fondant à l’orange © Getty

POUR 6 PERSONNES

Préparation : 10 min - Cuisson : 30 min

Ingrédients

1 orange

2 œufs

115 g de beurre + 20 g

(moule)

115 g de farine

1 cuil. à café de levure chimique

115 g de sucre en poudre

1 pincée de sel

Le glaçage :

1 orange (jus)

115 g de sucre glace

Sortir le beurre à l’avance. Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).Passer l’orange sous un filet d’eau chaude et l’essuyer.

Beurrer un petit moule à manqué (24 cm de diamètre) à revêtement antiadhésif, tapisser le fond du moule d’un rond de papier sulfurisé à beurrer lui aussi. Râper le zeste de l’orange (grille fine) et réserver. Presser le jus de cette orange.

Dans un petit saladier, travailler le beurre à la fourchette pour le ramollir, ajouter le sucre en poudre petit à petit en continuant de travailler le mélange. Incorporer les œufs un à un sans cesser de remuer.

Tamiser farine et levure au-dessus du saladier, mélanger et finir par la pincée de sel, le zeste et le jus de l’orange. On peut verser ces ingrédients dans le bol d’un mixeur et les mixer au fur et à mesure.

Verser la préparation dans le moule et enfourner pour 30 min.

Pendant ce temps, dissoudre le sucre glace dans le jus de l’autre orange. On obtient un sirop épais.

Attendre 5 min et démouler le gâteau en le retournant dans le plat de service. Retirer le papier et l’arroser du sirop. Récupérer le sirop sur les côtés et le reverser au centre du gâteau jusqu’à ce que celui-ci l’ait totalement absorbé.

Laisser refroidir et recouvrir de papier aluminium ou transparent sans que celui-ci effleure la surface. Laisser en attente dans un endroit frais ou au réfrigérateur. La surface est glacée par le sirop.

Astuce

Les quantités semblent bizarres. Elles correspondent à un petit gâteau pas très épais, mais à la saveur très corsée, qui suffit largement pour 6 personnes. Si vous êtes nombreux, doublez-les quantités et faites 2 gâteaux identiques.