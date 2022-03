Une recette de Jennifer Hart-Smith.

Gâteau vapeur au muscovado © Emilie Guelpa

Ingrédients

150g de boisson végétale

3 oeufs

60g d'huile d'olive

80g de muscovado

80g de poudre d'amande

180g de farine T65 (ou mix sarrazin, farine de riz)

1 sachet poudre à lever

1/2 CàC de cannelle

1 pincée de sel

À l’aide d’un mixeur plongeant, blanchir le sucre et les œufs, ajouter la boisson végétale, et l’huile d’olive et continuer de mixer une minute.

Ajouter la poudre d’amande, la farine, le sachet de poudre à lever, la cannelle et le sel.

Verser dans un moule de 18 à 20 cm de diamètre chemisé de papier sulfurisé et disposer sur le panier vapeur.

Cuire 35 min.

Déguster tiède avec une cuillère à soupe de crème fouettée.