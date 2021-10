Une recette d'Alessandra Pierini extraite de son livre "La sauge : dix façons de la préparer" (Editions de l'Epure)

Gnocchi à la romaine © Alessandra Pierini / Editions de l'Epure

20 feuilles de sauge

1 l de lait

250 g de semoule de blé fine

50 g de pecorino romano râpé

50 g de parmesan râpé

100 g de beurre

2 jaunes d’œufs

10 g de sel

1/2 cuillère à café de noix de muscade

Porter à ébullition le lait avec le sel, y verser la semoule et cuire 10 mn, tout en remuant régulièrement, comme pour une polenta.

Hors du feu, incorporer, tout en mélangeant, 50 g de beurre, le parmesan, la noix de muscade et les jaunes d’œufs. Diviser l’appareil en deux et le déposer sur 2 feuilles de papier-cuisson, le faire rouler sur le plan de travail comme pour l’emballer, en lui donnant la forme d’un gros boudin bien serré de 5 cm de diamètre.

Mettre les deux rouleaux au réfrigérateur pendant 2 h.

Préchauffer le four à 200 °C. Faire fondre le beurre restant avec 10 feuilles de sauge.

Sortir les rouleaux et découper des rondelles de 1 cm d’épaisseur, les disposer dans un plat en les chevauchant légèrement, distribuer la sauge restante, saupoudrer de pecorino et arroser avec le beurre.

Gratiner 10 à 15 mn jusqu’à former une légère croûte dorée et servir ces gnocchi chauds en accompagnement d’une viande en sauce, de légumes au four ou d’une poêlée de champignons.