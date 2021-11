Une recette d'Andrée Zana Murat. Elle a créé et dirigé le restaurant Le Café Guitry pendant 15 ans. Elle est l'autrice de nombreux livres culinaires, le dernier en date, "Le Livre de cuisine 1 500 recettes" aux Editions Albin Michel propose 1 500 recettes des plus classiques aux plus créatives

Les brugnons © Getty

Pour 6 personnes

Préparation : 10 min - Cuisson : 30 min

Ingrédients

8 brugnons

30 cl de crème fleurette

6 œufs (3 entiers + 3 jaunes)

85 g de sucre en poudre

1 sachet de sucre vanillé

Préchauffer le four à 210 °C (th. 7)

Rincer les brugnons, les essuyer et, sans les éplucher, les couper en fins quartiers en tournant autour du noyau. Les poser en les faisant se chevaucher dans un plat à gratin.

Mélanger 3 œufs entiers, 3 jaunes, le sucre et la crème liquide et verser sur les brugnons.

Enfourner pour 30 min. Poudrer le gratin de sucre vanillé dès sa sortie du four.

Déguster tiède ou froid.

Ou alors. Choisissez des brugnons blancs ou jaunes, ou un mélange des deux. Remplacez les brugnons par des pêches, des abricots, un mélange de ces fruits ou tout autre fruit de votre choix. Fruits d’été, fruits d’hiver (veillez à ce qu’ils ne lâchent pas trop d’eau). Enrichissez-les d’une poignée de raisins secs (avant cuisson) et/ou de pignons ou d’amandes effilées (après cuisson), préalablement dorés à sec dans une poêle à revêtement antiadhésif. Plus riche : ajoutez un peu de poudre d’amande à la pâte.

Astuce

Utilisez un plat à tarte et disposez les fruits en rosace ; un plat carré ou rectangulaire et disposez les fruits en bandes ; un très grand plat à four et doublez les doses pour de grandes tablées ; ou des ramequins individuels. Info. C’est l’appareil à quiche adapté aux fruits, un mélange crémeux sans farine.