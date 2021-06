Une recette de Sonia Ezgulian, cuisinière et auteure de nombreux ouvrages culinaires notamment sur l’antigaspi et le potager de son papa.

Aubergines © Getty

Le raffinement suprême est à mon avis la cuisson des aubergines sur les braises du barbecue. Je profite à chaque fois du barbecue allumé pour griller des viandes pour cuire une grande quantité d’aubergines (entières, avec quelques incisions) sur les braises douces du barbecue. Lorsque les aubergines sont bien molles et fripées, je récupère la chair et je la répartis dans des petits sachets que je congèle. Je savoure ainsi cette purée d’aubergines délicatement fumée durant tout l’hiver.

Pour 6 personnes -

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 45 minutes

3 grosses aubergines black beauty ou monstrueuse de New York

80 g de tahini (crème de sésame)

2 citrons jaunes

4 pincées de cumin en poudre

1 c. à café de zaatar (mélange d’épices libanais)

2 c. à soupe de graines de grenade (soit environ un quart de grenade)

1 filet d’huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Lavez les aubergines, essuyez-les et pratiquez des incisions sur toute la surface des légumes avec la pointe d’un couteau d’office. Enfournez-les 45 minutes à 200 °C.

Retirez les aubergines, laissez-les tiédir, ouvrez-les et prélevez la chair avec une cuillère. Dans le blender, mixez-les avec le tahini, le jus des citrons, le cumin, du sel et du poivre. Si vous préférez une texture plus épaisse, vous pouvez diluer un peu le tahini avec le jus des citrons et mêler la purée d’aubergine avec une fourchette, en battant énergiquement.

Versez le houmous d’aubergine dans un plat, dessinez un sillon avec une petite cuillère, versez-y l’huile d’olive. Parsemez de zaatar et de graines de grenade. Dégustez avec du pain grillé ou du pain arménien lavash.

Mes petits riens qui changent le quotidien

Vous pouvez remplacer les graines de grenade par des petits dés d’abricots mêlés à des éclats de pistaches ; vous pouvez aussi opter pour des petits cubes de citron confit à l’huile d’olive.