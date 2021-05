Une recette imaginée par Pascal Hauguel, patron de la poissonnerie Grand Dauphin

Les huitres © Les éditions des falaises

Pour 4 personnes – Préparation : 20 min – Cuisson : 15 à 20 min

24 huîtres creuses de Bretagne n°2

10 petits champignons de Paris

2 échalotes

Cerfeuil, persil, ciboulette, basilic

50 g de beurre

100 g de crème fraîche

4 cuil. à soupe de chapelure blanche

Sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 250°C (th. 9).

Lavez les champignons et hachez-les finement.

Épluchez les échalotes et hachez-les. Ciselez finement les herbes. Mélangez-les et prélevez une cuillère à soupe de ce mélange pour la décoration finale.

Faites fondre une noix de beurre dans une casserole. Jetez-y les champignons et les échalotes. Faites cuire jusqu’à évaporation de l’eau des champignons.

Ajoutez la crème fraîche, les herbes ciselées et une pincée de sel et de poivre. Faites cuire encore 3 min.

Ouvrez et décoquillez les huîtres. Lavez les 12 plus belles coquilles et essuyez-les bien.

Déposez au fond de chacune d’elle un peu de préparation aux champignons puis 2 huîtres.

Faites fondre le beurre restant dans une petite casserole et mélangez-le avec la chapelure.

Recouvrez les huîtres de ce mélange. Juste avant de servir, enfournez-les pour 3 à 4 min seulement, juste le temps pour la chapelure de dorer. Saupoudrez des herbes réservées.