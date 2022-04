Une recette du chocolatier Stéphane Bonnat

Chocolat + oranges = Krugettes © Getty / Rosemary Calvert

Anecdote historique : En 1904, génial précurseur, Félix Bonnat crée pour ses amis fabricants de Champagne et surtout à la demande de madame KRUG amateur de l'accord orange et chocolat, deux délices qui ont depuis été imités dans le monde entier, la Krugette et l’Orangine, à base d’écorce d’orange confite enrobée de chocolat.

DIFFICULTÉ : Facile | TEMPS DE PRÉPARATION : 30 minutes | TEMPS DE CUISSON : 30 minutes | TEMPS DE REPOS : 3 jours minimum

Pour 50 krugettes

500 g d’écorces d’oranges

300 g d’eau

200 g de sucre

Sucre en quantité suffisante

sirop de glucose en quantité suffisante

100 g de chocolat tempéré

Prélevez les écorces d’oranges en prenant soin de retirer les peaux blanches. Lavez les écorces pendant 5 minutes.

Réalisez le confisage

Portez le sucre et l’eau à ébullition. Ajoutez les écorces et reportez à ébullition. Coupez le feu.

Le lendemain, égouttez les orangettes, pesez le sirop obtenu et ajoutez 30 % de son poids en sucre.

Remettez les orangettes dans le sirop. Portez à ébullition et coupez le feu.

Renouvelez 2 fois l’opération.

Le troisième jour, ajoutez 30 % du poids du sirop en sirop de glucose.

Terminez les krugettes

Laissez refroidir une nuit minimum et égouttez les krugettes plusieurs heures sur une grille.

À l’aide d’une fourchette à tremper, plongez les krugettes dans le chocolat tempéré et déposez-les sur une feuille de papier sulfurisé.

Laissez-les sécher et dégustez !