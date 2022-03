La fameuse madeleine de Marcel Proust qui dès la première bouchée le propulse immédiatement dans ses souvenirs. Une recette de Fabrice le Bourdat, chef de la boulangerie-pâtisserie Blé sucré

La madeleine de tante Léonie © Getty / Stéphane Ouzounoff / Photononstop

Repos : 2 à 3 heures | Cuisson : 9 à 10 minutes | Pour 12 ou 13 madeleines

Matériel : Moule en fer blanc ou en métal de 12 madeleines

Ingrédients

2 œufs

100g de sucre

40g de lait

125g de farine

5g de levure

140g de beurre doux

Le glaçage :

120 g de sucre glace

30g de jus d’orange

Mélanger les œufs et le sucre. Ajouter le lait. Verser la farine et la levure tamisée. Finir par le beurre fondu chaud. Mélanger. Laisser reposer la pâte au réfrigérateur pendant 2 à 3 heures. Graisser le moule avec du beurre pommade et fariner. Verser la pâte et enfourner 9 à 10 minutes à 210°C. A déguster tiède.

Pour le glaçage

Mélanger le sucre glace et le jus d’orange. Enduire les madeleines au pinceau.

Blé sucré : 7, rue Antoine-Vollon, Paris 12è